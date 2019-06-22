Жена Бари Алибасова угодила в больницу

22 июня 2019, 11:48

У актрисы был приступ бронхиальной астмы, узнали журналисты.

Лидия Федосеева-Шукшина — Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована / Telegram-канал 112

В ночь на субботу, 22 июня, в Москве российской актрисе, жене продюсера Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо.

Федосееву-Шукшину госпитализировали, сообщила ее дочь — Ольга Шукшина, пишет Интерфакс.

По неподтвержденным данным, актриса начала задыхаться из-за приступа бронхиальной астмы, ей вызвали скорую помощь, и приехавшие медики решили госпитализировать пациентку.

"Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо", — заявила дочь Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, ночью 4 июня в Москве Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифасовского, у него диагностировали ожог желудка 4 степени. Позже выяснилось, что Алибасов выпил жидкость для очистки труб Крот.

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Москва Бари Алибасов Лидия Федосеева-Шукшина Ольга Шукшина
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