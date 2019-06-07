Сын Алибасова рассказал, как отец отхлебнул жидкость для очистки труб из красивой бутылки

7 июня 2019, 13:05

Никто не может понять, как жидкость для очистки труб, которой отравился Алибасов, оказалась у него на столе, да еще налитая в стакан.

Бари Алибасов попал в реанимацию / скриншот

Состояние 72-летнего российского продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым, поведал журналистам его 33-летний сын - Бари Алибасов-младший.

Отметим, как только создатель популярной группы На-На попал в реанимацию, появилось множество версий случившегося. Никто не может понять, как жидкость для очистки труб, которой отравился Алибасов, оказалась у него на столе, да еще налитая в стакан.

Ясность с ситуацию внес сын Алибасова. Он подчеркнул, что информация не отвечает действительности, и озвучил новые подробности ЧП.

"Жидкость была не в стакане. Он прямо из бутылки хлебнул. Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома если что-то стоит у раковины, то это пьется. А на студии бутылка стояла, и он решил, что это сок, хлебнул один глоток, но это был очиститель для труб и этого было достаточно", - сказал сын Алибасова. 

Читайте такжеГоспитализация Алибасова: появились диагноз и подробности его состоянияПри этом сын Алибасова довольно неоднозначно рассказал о том, откуда взялась бутылка.

"Понятия не имею, кто ее туда поставил — эту бутылку. Мотива не было ни у кого специально ставить", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, в Москве экстренно госпитализировали Бари Алибасова.

Также ранее сообщалось, получивший ожог 4 степени Бари Алибасов изменил список своих наследников, и официально переписал свое завещание в больнице, когда стал себя чувствовать получше.

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