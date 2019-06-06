Бари Алибасов в реанимации переписал завещание

Бари Алибасов переписал завещание/ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Получивший ожог 4 степени Бари Алибасов изменил список своих наследников, и официально переписал свое завещание в больнице, когда стал себя чувствовать получше.

Об этом рассказал его пиар-директор Вадим Горожанкин, соощает издание РИА Новости.

Бари Алибасов решил оставить все авторские права творческого наследия группы НА-НА Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Своему младшему сыну Бари Алибасову он оставил элитную 9-комнатную квартиру на 220 кв.м. в центре Москвы, и еще две, чуть поменьше.

Его последняя жена Лидия Федосеева-Шукшина сможет получить дачу в Подмосквье стоимостью около 500 тыс. долларов, а также все акции, векселя, соинвестированые в проектах и другие ценные бумаги на сумму около двух миллионов долларов.

Также Вадим Горожанкин опроверг слухи, что Алибасов готовится к операции через 3 дня.

В свою очередь, Владимир Политов заявил журналистам, что Алибасова на два дня погрузили в медикаментозный сон. Подобные действия применяются, если нужно уберечь нервную систему человека от излишней нагрузки и страданий во время болезни.

Накануне, адвока Алибасова Сергей Жорин сообщил о последней версии завещания от 2013 года, в котором был упомянут и сам юрист.

Ранее утром 6 июня участник группы На-На Владимир Политов и диетолог Марият Мухина опровергли слухи о коме Алибасова, которые появились ночью.

До этого кто-то начал распространять слухи о смерти Бари Алибасова.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.