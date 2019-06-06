Состояние Алибасова: лечение и прогнозы врачей

6 июня 2019, 13:20

Продюсер группы НА-НА Бари Алибасов третий день в реанимации, куда попал из-з тяжелого отравления токсинами и ожога. Наконец врачи сообщили о планах на его лечение.

Бари Алибасов
Бари Алибасов / RT

Барри Алибасова после получения ожога желудка 4 степени, попробуют прооперировать, чтобы выяснить состояние органов пищеварения после отравления и упредить проблемы из-за будущих рубцов на месте травм.

Алибасова еще три дня будут держать на обезбаливающем, а потом проведут хирургическое вмешательство, сообщает издание Teleprogramma.pro. Все это удалось выяснить у близких Алибасова.

Участник группы На-На Владимир Политов и диетолог Марият Мухина опровергли слухи о коме Алибасова.

Политов заявил, что состояние Алибасова остается без именений, а Мухина заявила, что Алибасову нужна поддержка, а не распространение слухов.

Врачи планируют подержать звездного продюсера на парентальном (в обход желудка) питании еще 3 дня, параллельно держа его на обезбаливающих. Потом будет окончательно решено, как и какую операцию делать с его пищевой системой.

Если все пойдет лучшим образом, то от ожога Алибасов сможет восстановиться уже через 21 день, но все органы могут быть поражены лужным чистящим стреством, что растянет дальнейшее лечение.

Вечером 6 июня Марият Мухина и все звездные подопечные Алибасова планируют попасть к нему в больницу.

Напомним, 

В отравлении обвинили дочь жены Алибасова - Анну Шушкину, которая уже прокомментировала слухи.

Ночью на 6 июня появились слухи, что Алибасов умер, которые опровергли его близкие, а также слухи о коме.

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