Алибасов не умер: у артиста опровергли слухи в СМИ

Бари Алибасов, вопреки слухам, жив, но не вполне здоров / Известия

Российские СМИ распространили информацию о смерти продюсера Бари Алибасова, который накануне попал в больницу после употребления вещества для промывки труб с ожогом желудка четвертой степени.

Как сообщает 360, пресс-секретарь продюсера Вадим Горжанкин опроверг слухи о смерти артиста.

Спикер заявил, что растиражированная в СМИ информация является "бредом".

"Это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все!" – сказал Горжанкин.

Пресс-секретарь уверяет, что ему неизвестно, откуда возникла информация о смерти Алибасова. Он добавил, что продюсер жив и еще находится в больнице. Подробное заявление о состоянии пострадавшего будет сделано 6 июня.

Как ранее сообщалось, Бари Алибасов, которого доставили в больницу ночью, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Продюсера перевели в токсикологию НИИ им. Склифосовского.

Напомним, Анна Шукшина, внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, отвергла обвинения в том, что это она отравила продюсера Бари Алибасова.