К Алибасову выслали два отряда полиции: что случилось

20 июня 2019, 16:34

Бари Алибасова выписали из больницы, но веселье не прекращается - к его дому срочно вызвали сразу два наряда полиции.

Бари Алибасов
Бари Алибасов / фото Википедия

Семья Бари Алибасова переживает кризис - после скандала с наследством, к дому продюсера прибыло два отряда московской полиции.

Дружба Бари Алибасова и его диетолога Марият Мухины подходит к концу - врач вызвала к нему копов, а продюсер вызвал другой наряд, чтобы защититься. Об этом сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин изданию 360.

Мухина вызвала полицию, так как считает, что семья силой удерживает Алибасова в доме. Алибасов, в свою очередь, тоже вызвал полицию и заявил, что Мухина не его лечащий врач, а шарлатанка.

Горжанкин уточнил, что Мухина даже участвовала с кем-то в потасовке. Однако подробности происшествия не уточнил.

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Ранее стало известно, почему Бари Алибасов-старший не улетел в Казахстан на лечение.

Алибасова хотели отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

До этого сын Алибасова сообщил, что повезти отца на реабилитацию в Казахстан — его убедили представители "свыше".

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

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