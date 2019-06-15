Состояние Алибасова: пришли результаты последних обследований

Бари Алибасов едет на реабилитацию в Казахстан/ скриншот

Бари Алибасов после того, как вышел из медикаментозной комы идет на поправку, и последние обследования демонстрируют это.

О состоянии продюсера На-На сообщил Алибасов-младший изданию РИА Новости.

Он утверждает, что отец уже идет на поправку.

"Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 процентов поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату либо, может, мы его домой заберем", — сказал он.

Алибасов-младший добавил, что в понедельник врачи повторят ендоскопию, чтобы оценить состояние внутренних органов Алибасова.

Такэе на фоне предыдущих высказываний о том, что Алибасова повезут на реабилитацию в Европу, его сын назвал место, которое они для этого присматривают. И это все же не Европа.

На следующей неделе семья рассматривает вариант с отправкой Алибасова на восстановление в Казахстан.

"Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить. Выбор стоял между Германией еще, но в Казахстане лечение отнюдь не хуже", — считает Алибасов-младший.

Алибасов-младший признался,что такое предложение, поступило по "высокопоставленным каналам".

Только это может объяснить выбор в пользу отсталого в сравнении с Германией Казахстана, в котором основной способ лечения - горным воздухом.

Сын Алибасова пояснил, что в Москве лечению мешало бы слишком большое количество посетителей.

На днях семья Алибасова пережила еще одно потрясение, и стала жертвой мошенника. Пока Алибасов был в больнице пропал его любимый кот Чуча, о котором он спросил в первую очередь, когда проснулся от комы.

Ранее сообщалось, что Алибасов проснулся от комы в состоянии амнезии, и забыл даже язык. Он пробыл в искусственной коме вдвое больше запланированного.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи что Бари Алибасов умер.