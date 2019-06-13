Аферист выдал другого кота за пропавшего любимца Бари Алибасова и забрал 800 тысяч рублей

Аферист выдал другого кота за любимца Бари Алибасова / kp.ru

Семья Бари Алибасова стала жертвой афериста и лишилась 800 тысяч рублей (это почти 327 тысяч гривен).

Любимец Алибасова канадский сфинкс Чуча сбежал, когда тот лежал в больнице. Когда сын Бари Каримовича (тоже Бари) устраивал экскурсию по квартире отца, животное умудрилось выскользнуть из помещения, передает Telegram-канал Mash.

Родные продюсера обьявили за кота награду – 800 тысяч рублей и выступление группы На-на. 13 июня утром обьявился мужчина, который заявил, что нашел Чучу. Кота той же породы и окраски у незнакомца приняла помощница продюсера, так как сын Бари был в это время в отьезде в Брянске. Он так обрадовался, что поручил девушке отдать заранее заготовленными наличными всю сумму мошеннику.

Подмену обнаружили только вечером, родные Алибасова собираются писать заявление в полицию.

Поиски Чучи продолжаются, и вознаграждение в 800 тысяч рублей остается в силе.

Отметим, что спустя 6 дней после происшествия, Алибасов, открыв глаза, первым делом спросил про своего кота.

Пропавший кот Бари Алибасова Чуча / kp.ru

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.