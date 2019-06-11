Жуткие последствия: Алибасов после комы впал в детство и забыл язык

Бари Алибасов / фото Википедия

С трудом вышедший из комы Бари Алибасов шокировал своих родственником полнейшей амнезией и падением в детство.

Подробности состояния сообщил сын Алибасова из больницы, пишет издание Daily Storm.

После того, как Алибасов проснулся, он не узнал ни сына, ни жену Лидию Федосееву-Шукшину, но сразу же захотел сделать селфи.

"Пугает, что он глаза открыл, но не осознает, кто он. Не узнает ни меня, ни жену Лидию Николаевну. Он не понимает, что он в России, и ведет себя, как озорной пятилетний ребенок. Отнимает телефоны и пытается фотографировать", - признался Алибасов-младший.

Еще больше Бари напугал родных тем, что не способен даже связно говорить.

Ранее сообщалось, что Алибасов проснулся, но его жизнь в опасности.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Позже Бари Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения, не выводя из комы.

Он пробыл в коме вдвое больше, чем планировали врачи.