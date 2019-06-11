Алибасов проснулся, но его жизнь в опасности

Бари Алибасов очнулся от комы / КП

Бари Алибасов наконец пришел в себя после медикаментозной комы, но его ожоги начали заживать неправильно из-за старых шрамов от тесака.

Алибасов остается в тяжелом состоянии, хоть и очнулся, сообщает телеграм-канал Lifе-Shot.

Алибасов ничего не помнит и не понимает, кто он и где находится, рассказал его сын журналистам. Тем не менее, остаются все те же риски его жизни и опасность летального исхода лечения из-за циркулярного ожога пищевода, который стал причиной погружения его в кому врачами.

Сын Алибасова рассказал, что когда-то отец с трудом оправился после колото-режущих ударов тесаком, которые когда-то нанесла ему любимая жена буфетчица. Сейчас на том же месте у него ожог.

"У него три осложнения: не заживают ожоги в том месте, где было ножевое ранение, осложнение циркулярного ожога пищевода, поэтому есть риск того, что отец не сможет глотать, и еще он до сих пор не проснулся, хотя уже не под препаратами для сна", - дал подробные объяснения Алибасов-младший.

Бари Алибасов очнулся / Телеграм

Кроме того он пояснил, чем именно угрожает неправильное рубцевание кругового (циркулярного) ожога кишечника для Бари Алибасова - если откроются рубцы в пищеводе, начнется обширное кровотечение.

"Могут быть проблемы с гнойником, из-за которого в желудок сразу попадет огромное количество ядовитых веществ", - добавил он.

Бари Алибасов очнулся / Телеграм

Ранее он опроверг слухи о том, что у Бари Алибасова было внутренее кровотечение.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Позже Бари Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения, не выводя из комы.

Уже на следующий день начали распространять слухи что Бари Алибасов умер.