Перестал дышать: Бари Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения не выводя из комы

Бари Алибасов перестал дышать / Известия

Получивший ожоги 4 степени Бари Алибасов, до сих пор в реанимации, и уже подключен к искусственным легким - из-за отека и ожога дыхание начало затрудняться.

О том, что состояние Алибасова осложнилось, сообщает телеграм-канал Mash.

Все еще пребывая в медикаментозной коме, Алибасов проявил признаки затрудненного дыхания - врачи приняли решение установить аппарат искусственных легких, так как отек слизистой, интоксикация и появление рубцов могут сделать невозможным дыхание.

Врачи НИИ им. Склифосовского рассказали, что сложно делать какие-либо прогнозы по его состоянию, но раз после такого ожога и отравления не умер сразу - большая вероятность, что Бари Алибасов выживет.

Ранее сын Алибасова рассказал, как отец отхлебнул жидкость для очистки труб из красивой бутылки.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.

Уже на следующий день кто-то начал распространять слухи о смерти Бари Алибасова.