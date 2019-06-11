Риск летального исхода: от чего может умереть Бари Алибасов

Летальный исход: чего боятся врачи Алибасова / Известия

Музыкальный продюсер Бари Алибасов все еще рискует умереть, так и не очнувшись от комы, но не от кровотечения в желудке, как писали СМИ.

В любую минуту у него может вскрыться ожог или начаться новые осложнения. Сын Алибасова в интервью изданию 360 объяснил, что у отца циркулярный ожог пищевода.

Сын Алибасова опроверг слухи о кровотечении в желудке - по его словам, они могли появиться после последнего выпуска шоу Пусть говорят, где обсуждался похожий случай.

Пока что у Алибасова все в порядке, но врачи сильно опасаются осложнений в пищеводе.

"У него сейчас все в порядке, но риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают", - сказал он.

Диетолог и подруга Алибасова Марият Мухина объяснила, что циркулярный ожог - круговой ожог пищевода - очень опасное состояние, и не только из-за того, что лечится очень тяжело, но и потому может привести к сужению пищевода и дальнейшим осложенниям - вплоть до обширного кровотечения и летального исхода.

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин также опроверг слухи о кровотечении у Алибасова - по его словам врачи специально добавляют лекарства, чтобы продюсер На-На оставался в коме.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Позже Бари Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения, не выводя из комы.

Уже на следующий день начали распространять слухи что Бари Алибасов умер.