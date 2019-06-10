"Критический уровень": у Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение — СМИ

У Бари Алибасова началось кровотечение в желудке, узнали журналисты / instagram.com/alibasov_nana

У госпитализированного 72-летнего российского продюсера Бари Алибасова началось кровотечение в желудке.

Врачи пытались остановить внутреннее кровотечение, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, ситуация тяжелая, в крови продюсера уровень гемоглобина упал до критического уровня в 80 г/л.

"У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке. Сейчас врачи пытаются его остановить…", — отмечается в сообщении.

Напомним, ночью 4 июня в Москве Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифасовского, у него диагностировали ожог желудка 4 степени.

Позже стало известно, что Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб. Сын продюсера Бари Алибасов-младший сообщил, что врачи ввели его отца в состояние медикаментозного сна, чтобы в желудочно-кишечном тракте быстрее заживала слизистая. СМИ писали, что Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения.

PR-директор продюсера Вадим Горжанкин говорил, что 10 июня Алибасов не вышел из состояния медикаментозного сна, в которое врачи его ввели 6 числа, и планировали вывести через два дня. Горжанкин узнал от врача, что продюсер, скорее всего, не будет глотать из-за "тяжелейшего поражения пищевода".