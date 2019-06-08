Российская писательница объяснила, почему Бари Алибасов мог выпить ядовитую жидкость

Бари Алибасов мог выпить "химию" из-за проблем со здоровьем, сообщила писательница / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская писательница, модель и бизнесвумен Лена Ленина сообщила, что 72-летний продюсер Бари Алибасов мог выпить ядовитую жидкость из-за проблем со здоровьем.

Алибасов плохо видит и у него плохое обоняние, написала литератор на своей странице в Instagram.

По словам бизнесвумен, продюсер почти не слышит.

"Странные люди удивлялись, как можно выпить крайне зловонную ядовитую жидкость... Они просто не знали, что в свои 72 года Бари Каримович почти не слышит, плохо видит, и его обоняние никуда не годится…", — сообщила она.

Напомним, ночью 4 июня в Москве Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифасовского, у него диагностировали ожог желудка 4 степени.

Позже стало известно, что Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна. СМИ писали, что его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

В отравлении продюсера обвинили дочь его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной — Анну Шушкину, но она опровергла свою причастность к инциденту.