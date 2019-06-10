Бари Алибасов, вероятнее всего, никогда не сможет глотать — PR-директор

Скорее всего, Бари Алибасов никогда не сможет глотать, сообщил его PR-директор / instagram.com/alibasov_nana

Российский продюсер Бари Алибасов, получивший ожоги пищевода и желудка, в случае выхода из медикаментозного сна, вероятнее всего, никогда не сможет глотать.

Продюсер, скорее всего, не будет глотать из-за "тяжелейшего поражения пищевода", рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин ТАСС, ссылаясь на данные врачей.

По словам собеседника, в понедельник, 10 июня, Алибасов не вышел из состояния медикаментозного сна, в которое врачи его ввели 6 числа, и планировали вывести через два дня.

"…Врачи не говорят, с чем связана такая задержка. Все, что удалось узнать у одного из врачей, — вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", — заявил PR-директор.

Напомним, ночью 4 июня в Москве Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифасовского, у него диагностировали ожог желудка 4 степени.

Позже стало известно, что Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб. Сын продюсера Бари Алибасов-младший сообщил, что врачи ввели его отца в состояние медикаментозного сна, чтобы в желудочно-кишечном тракте быстрее заживала слизистая. СМИ писали, что Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения.