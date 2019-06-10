"Где мой кот?": Бари Алибасов, который смачно отхлебнул КРОТа, открыл глаза и заговорил

Бари Алибасов открыл глаза / фото Википедия

Известный российский композитор и продюсер, 72-летний Бари Алибасов, который смачно отхлебнул жидкость для прочистки труб и оказался в больнице с ожогом 4-й степени, утром 10 июня, в понедельник, открыл глаза и заговорил.

"С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" и сейчас без сознания до сих пор", - сказал сын музыканта, Бари Алибасов-младший.

Кроме того, стало известно, что из-за циркулярного ожога пищевода появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.

Читайте такжеРоссийская писательница объяснила, почему Бари Алибасов мог выпить ядовитую жидкостьРанее сообщалось, у Бари Алибасова появилась белая горячка.

Напомним, ранее в Москве экстренно госпитализировали Бари Алибасова.

Также сообщалось, получивший ожог 4 степени Бари Алибасов изменил список своих наследников, и официально переписал свое завещание в больнице, когда стал себя чувствовать получше.

Кроме того, ранее Бари Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения, не выводя из комы.