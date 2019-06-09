У Бари Алибасова появилась белая горячка — СМИ

У Бари Алибасова развилась белая горячка, выяснили журналисты / instagram.com/alibasov_nana

У 72-летнего российского продюсера Бари Алибасова после ожогов пищевода и желудка появилась новая проблема со здоровьем.

У продюсера развилась белая горячка, сообщил Telegram-канал 112 (@ENews112).

Издание отметило, что Алибасова теперь не могут выписать из больницы не только из-за ожогов.

"…Алибасова еще какое-то время не выпишут из больницы и дело уже не только в выпитом случайно Кроте (жидкость для очистки труб — Ред.) и ожогах пищевода и желудка. Дело в том, что у продюсера развился делирий — белая горячка", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 4 июня в Москве Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифасовского, у него диагностировали ожог желудка 4 степени.

Позже стало известно, что Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна. СМИ писали, что его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Справка. Делирий — это психическое расстройство, при котором наблюдается помрачение сознания, нарушение мышления, внимания, восприятия и эмоций.