Алибасов не полетел в Казахстан - назвали причину

Бари Алибасов не улетел в Казахстан/ RT

Сын создателя На-На Бари Алибасов-младший пожаловался, что не смог усадить болеющего батеньку на самолет до Казахстана из-за мачехи.

Как он объяснил изданию Teleprogramma.pro, Алибасов впал в детство на уровне 7-летнего ребенка.

Знаменитость отказалась садится в самолет, который уже ждал на взлетной полосе. Алибасов не хотел расставаться с женой – актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

"Но его сегодня встречала Лидия Николаевна, и он сказал: "Я никуда не полечу, я хочу остаться с Лидией Николаевной". Ему кажется, что мы его зовем на гастроли", – рассказал Бари Алибасов-младший.

Кроме того, у Алибасова после ожога осталась психологическая травма.

"Он плохо разговаривает, не ориентируется во времени и действительно ведет себя неадекватно – он похож на озорного семилетнего ребенка, которого постоянно бросает во временной шкале", - добавил он.

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Также Алибасов-младший разъяснил, что в Казахстане им оплачивают полностью все лечение, реабилитацию, и даже пригласили врачей из Европы.

Если бы подобные условия предложила бы другая страна, они бы все равно согласились.

Ранее сын Бари Алибасова раскрыл странные подробности о состоянии отца.

Алибасова решили отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

"Мы сначала хотели его отправить в Германию. Наверное, мы его все-таки отправим в Казахстан", — резюмировал сын Алибасова.

До этого сын Алибасова сообщил, что повезет Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан — представители "свыше" убедили выбрать его вместо Германии.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.