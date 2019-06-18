Участник Дом-2 раскусил махинации бесследно пропавшего Алибасова

18 июня 2019, 13:39

Бывший участник Дома-2 ныне блогер Рустам Солнцев выдал разоблачающий материал по отравленному Алибасову.

Бари Алибасов
Бари Алибасов / фото Википедия

Блогер уверен, что более половины новостей, распространяемых в СМИ про Бари Алибасова - полнейшее вранье, а продюсер просто так пиариться.

Об этом он сообщил в ролике на своем YouTube-канале.

Первым доказательством Рустам считает подозрительное молчание жены продюсера, Марии Федосеевой-Шукшиной. По его мнению, объяснить это можно лишь тем, что она не пожелала участвовать в этой нечестной истории.

"Знаете, что говорит о том, что 70% (информации - Главред) о нем — брехня? Это отсутствие в информационном поле его жены. Почему она ничего не сказала? Потому, что она не хочет в этом участвовать", — уверен Рустам Солнцев. 

Также шоумена удивила сумма, которую сын Алибасова назначил за поимку пропавшего кота продюсера — 800 тысяч рублей. Солнцев убежден, что семья никогда бы не заплатила подобную сумму, так как он лично был вынужден столкнуться с вопиющей скупостью Бари.

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"И тут я понял, что все это вранье", — сделал вывод Солнцев.

Он привел историю своих отношений с Бари Алибасовым, который, по словам Солнцева, хотел привлечь его к пиар-кампании группы На-на. Но при этом, когда материал о группе, включавший в том числе и видео, был готов, ему за работу не заплатили, заявил экс-участник реалити-шоу Дом-2. 

Солнцев утверждает, что все это - кампания, чтобы привлечь внимание к юбилейному концерту На-На, на который, как уже сообщалось, планируют взять кота Алибасова Чучу.

Напоследок он подытожил, что его версию подтвердили некие знающие люди, и у него нет причин не доверять им.

Рустам Солнцев разоблачил Бари Алибасова смотреть онлайн:

Ранее сын Бари Алибасова раскрыл странные подробности о состоянии отца.

Алибасова решили отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

"Мы сначала хотели его отправить в Германию. Наверное, мы его все-таки отправим в Казахстан", — резюмировал сын Алибасова.

До этого сын Алибасова сообщил, что повезет Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан — представители "свыше" убедили выбрать его вместо Германии.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

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