"Продолжает путешествовать во времени": сын Бари Алибасова раскрыл странные подробности о состоянии отца

Странные подробности о состоянии Бари Алибасова / instagram.com/alibasov_nana

Бари Алибасова из больницы выписали, но состояние его далеко от нормального.

К примеру, сейчас Алибасов находится в Подмосковье, а думает, что он в Сочи.

"Отец продолжает путешествовать во времени и периодически думает, что сейчас 1964-й", — сообщил Telegram-каналу Life Shot Алибасов-младший.

Также сообщается, что Алибасов и его жена Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина готовятся к отправке в Казахстан на частном самолете.

Напомним, Алибасова решили отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

"Мы сначала хотели его отправить в Германию. Наверное, мы его все-таки отправим в Казахстан", — резюмировал сын Алибасова.

Ранее сын Алибасова сообщил, что повезет Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан — представители "свыше" убедили выбрать его вместо Германии.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.