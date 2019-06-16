Алибасова везут в Казахстан: почему отказались от Германии

Зачем Бари Алибасова везут в Казахстан / скриншот

Бари Алибасова, который так и не отошел после комы, решили отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе

Причины такого решения объяснил Бари Алибасов-младший в интервью каналу "360".

Сын продюсера поведал, что Бари Алибасов участвовал в торжественной церемонии перенесения столицы Казахстана з Алматы в Астану (сейчас Нур-Султан — прим. ред.) Тогда на официальное мероприятие продюсера пригласил лично экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. По мнению Алибасова-младшего новое приглашение, которое пришло по самых высоких каналах, сделано в память о том событии.

Читайте такжеАлибасова вывозят из России: что случилосьАлибасова пригласили пройти реабилитацию на загородном курорте в течение полутора месяцев. Такое предложение поступило сыну продюсера по телефону. Вероятно, это было то приглашение, от которого не отказываются.

"Мы сначала хотели его отправить в Германию. Наверное, мы его все-таки отправим в Казахстан", - резюмировал сын Алибасова.

Ранее сын Алибасова сообщил, что повезет Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан - представители "свыше" убедили выбрать его вместо Германии. Перевозкой Бари Алибасова займутся после обследования в понедельник 17 июня. Алибасов уже идет на поправку, хотя остается в тяжелом состоянии.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи что Бари Алибасов умер.