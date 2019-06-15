Алибасов не отошел после комы: в каком состоянии продюсер На-На

Бари Алибасов не восстанавливается после комы / КП

Бари Алибасов, страдающий амнезией и потерей речи, до сих пор в тяжелом состоянии не только после ожога. но и в плане неврологических последствий.

Сын Алибасова признался, что 11 июня врачи обещали, что эффект от медикаментозной комы пройдет за день-два, но он не проходит уже 4 суток.

После выхода из комы Алибасов потерял дар речи, забыл кто он, и общался на уровне 5-летнего. Спустя 4 дня Алибасов-старший не ориентируется во времени, и разговаривает с трудом, и восстановление еще затянется. Но, кажется, он уже вспомнил, кто он такой.

Ранее сын Алибасова сообщил, что повезет Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан - представители "свыше" убедили выбрать его вместо Германии. Перевозкой Бари Алибасова займутся после обследования в понедельник 17 июня. Алибасов уже идет на поправку, хотя остается в тяжелом состоянии.

На днях семья Алибасова пережила еще одно потрясение, и стала жертвой мошенника. Пока Алибасов был в больнице пропал его любимый кот Чуча, о котором он спросил в первую очередь, когда проснулся от комы.

Ранее сообщалось, что Алибасов проснулся от комы в состоянии амнезии, и забыл даже язык. Он пробыл в искусственной коме вдвое больше запланированного.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи что Бари Алибасов умер.