Алибасов лишил наследства всех: кому перейдет имущество

20 июня 2019, 11:36

Бари Алибасов после выписки из больница адекватно отреагировал на дележ наследства, которое родственники устроили буквально у его кровати.

Бари Алибасов
Бари Алибасов / pronedra.ru

Продюсер Бари Алибасов, пока в сети обсуждают его новую наследницу Веру, принял радикальные меры в отношении своих родственников.

Бари Алибасов решил лишить всех наследства после выписки из больницы, пишет издание teleprogramma.pro.

Бари Алибасов заявил, что в курсе, чем занимался его сын, пока отец был в больнице, и решил пресечь все его старания, и лишить наследства из-за того, что тот пиарится на имени звездного родителя.

"Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты", — заявил Бари Алибасов.

При этом он не уточнил, распространяется ли его решение на всех наследников, или только на Бари Алибасова-младшего.

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Алибасов объяснил насколько переживал за своего кота Чучу, и что именно из-за этого решился заплатить огромную сумму за его обнаружение. Он пожаловался, что за время его отсутствия Чучу отвык от хозяина, но сейчас уже успокоился, и снова счастлив с хозяином.

Ранее стало известно, почему Бари Алибасов-старший не улетел в Казахстан на лечение.

Алибасова хотели отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

До этого сын Алибасова сообщил, что повезти отца на реабилитацию в Казахстан — его убедили представители "свыше".

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

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