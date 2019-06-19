Наследство Алибасова: появился новый претендент

Родственники Бари Алибасова делят наследство при его жизни / Известия

Родственников Бари Алибасова не смущает, что продюсер выписался из больницы, и не собирается умирать. При живом Алибасове они уже начали делить его имущество.

Кроме объявленных адвокатом Бари людей, появились новые претенденты, пишет КП.ru.

Вопреки правилам, адвокат и ПР-менеджер Алибасова объявили, между какими людьми Бари поделил свое имущество - женой, сыном, участниками На-На и своим другом (ему достался кот).

Но внезапно всплыла информация, что дочь Алибасова от самого первого брака - Вера, которая живет в Украине также претендует на наследство, которого ей не досталось.

Однако, сын Бари Алибасова, которому достанутся его квартиры в Москве, тонко намекнул, что делиться с ней не намерен.

Бари Алибасов-младший на деликатные темы разговаривает охотно, правда, больше отшучивается: "Поймите, настоящих подробностей не знает никто, кроме моего отца и его нотариуса, - признается сын продюсера. - Папа всегда говорил, что завещает мне три вещи: долги, врагов и болезни. А я всегда обещал это преумножить!"

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Он отметил, что сам не бедный, и получает по 750 тысяч за каждый проведенный бизнес-тренинг. Сестру с удовольствием примет и поможет, ели надо будет. Но квартиры не отдаст.

" О, Вера прекрасная женщина. Когда я ее увидел, сразу понял: это моя сестра, алибасовская порода! У нее на лице все написано. Но если отец не упоминает ее в завещании, это его дело" - говорит Алибасов-младший.

Кстати стоимость квартир в доме, где живет Алибасов начинается от 70 млн рублей, а его квартиры могут стоять сотни лиллионов из-за расположения и ремонта.

Ранее стало известно, почему Бари Алибасов-старший не улетел в Казахстан на лечение.

Алибасова хотели отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

"Мы сначала хотели его отправить в Германию. Наверное, мы его все-таки отправим в Казахстан", — резюмировал сын Алибасова.

До этого сын Алибасова сообщил, что повезет Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан — представители "свыше" убедили выбрать его вместо Германии.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.