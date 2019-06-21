Вызвать скорую помощь: состояние Бари Алибасова оценил независимый врач

Бари Алибасов / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Расстройство психики Барри Алибасов не может симулировать, но его состояние после отравления Кротом должны оценить врачи.

Свою оценку психике Алибасова дал психоаналитик Дмитрий Александрович Клевцов, пишет издание Teleprogramma.pro.

Он просмотрел интервью с Алибасовым, и сделал свои выводы по его состоянии.

"Это не эпатаж, не желание поднять интерес к своей персоне. Такие состояния действительно могут быть. К счастью, они краткосрочные, легко поддаются лечению", - отметил он.

По словам Клевцова, капельницы, и препараты, которые выписали Алибасову способны все полностью восстановить. Но в первую очередь, нужно сосредоточиться на восстановлении после ожога - это состояние, которое более опасно для жизни.

"Просто так человека после тяжелого состояния не "выкидывают" на улицу – определенно есть врачи, которые должны за ним наблюдать. И его близкие должны информировать врачей о его состоянии", - рекомендует психоаналитик.

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То, что Бари раздает интервью, и сам не беспокоится о своем состоянии, может быть проблемой, но по мнению Дмитрия, нужно, чтобы решали специалисты.

"На мой взгляд, это его состояние – отголосок общего соматического расстройства. То есть ему надо не по передачам ходить, а просто вызвать скорую помощь, чтобы они могли оценить его состояние", - объяснил он.

Другая врач - Людмила Полянова намекнула, что таким способом на Бари то ли пытаются заработать, но ли публично выставить его неадекватным.

"Когда человек неадекватен, а его везут на съемки — это полное безобразие. То есть им пользуются или ищут дешевой популярности, или пытаются зарабатывать деньги на этом событии. Это уровень даже не желтой прессы. Я не думаю, что Бари на сегодняшний день – такая звезда, которая должна привлекать столько внимания прессы и публики", - сказала она.

Ранее стало известно, почему Бари Алибасов-старший не улетел в Казахстан на лечение.

Алибасова хотели отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

До этого сын Алибасова сообщил, что повезти отца на реабилитацию в Казахстан — его убедили представители "свыше".

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.