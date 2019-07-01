На Николаевщине в лагере отравились 40 детей-льготников

Массовое отравление произошло в лагере Коблево / Фото из открытых источников

В лагере Салют города Коблево Николаевской области отравились 40 детей.

30 июня на кишечную инфекцию заболели 30 детей, 1 июня еще 10, сообщают Українські Новини, ссылаясь на собственный источник в Николаевской ОГА.

Известно, что все отравившиеся проживали в комнатах на одном этаже. Среди детей, которые приехали оздоровиться, – одаренные, сироты, дети участников боевых действий, и те, кто находится на диспансерном учете в детской поликлинике и других льготных категорий.

Также родители и дети пожаловались на жуткие условия в лагере: полная антисанитария, постоянные кражи и некачественное питание.

Дети приехали оздоровиться, но по факту отравились / khm.depo.ua

Родители шокированы условиями пребывания их детей / khm.depo.ua

Ранее на Буковине в лагере отравилось несколько десятков детей. Также в детсаду в Хмельницкой области отравились 20 детей. Позднее в одной из школ Днепра после игры отравились шестеро учеников четвертого класса.