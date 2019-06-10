На Буковине в лагере отравилось несколько десятков детей

10 июня 2019, 08:05

Инцидент произошел в одном из сел Черновицкой области.

Палата
Иллюстративное фото / 112 Украина

В летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района на Буковине 9 июня более 30 детей были экстренно госпитализированы с признаками отравления – тошнотой и рвотой.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты информагентства "АСС".

"9 июня получили сообщение о жалобы на боль в животе и рвоту у 30 детей, которые отдыхают в лагере в Репужинцах. Сейчас туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставнивской ЦРБ", – заявил замдиректора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Торский.

Напомним, ранее в детсаду в Хмельницкой области отравились 20 детей. Позднее   в одной из школ Днепра после игры отравились шестеро учеников четвертого класса.

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медики дети отравление Буковина
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