Количество отравившихся шаурмой в Киеве достигло 70 человек: в каких районах покупать опаснее всего

В Киеве зарегистрировано уже 70 случаев отравления шаурмой: почти все они (за исключением 10 человек) госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Предварительный диагноз – сальмонеллез.

Из 70 отравившихся – 10 детей и одна беременная женщина, уточнили в Главном управлении Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

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Почти половина случаев отравления – 33 раза, включая 3 случая среди детей – были из-за шаурмы, купленной возле станции метро "Дарница". Еще 26 человек (включая двоих детей) пожаловались на шаурму и сосиски в лаваше с майонезом, которые приобрели на Почтовой площади.

Следующим по опасности местом стоит считать Оболонь: 11 случаев отравления (причем сразу 5 детей). Беременная женщина заявила, что свою шаурму покупала возле станции метро "Лесная".

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Ранее была названа причина отравления воспитанников детского лагеря "Орленок" в Донецкой области, которым диагностировали острую дизентерию Зонне. По официальной версии, всему виной овсянка, борщ и грязные руки повара.

Также сообщалось, что в лагере "Славутич" отравились 12 детей, жизнь девочки находилась под угрозой. СМИ писали, что лагерь принадлежит гражданской жене бывшего беглого президента Виктора Януковича — Любови Полежай.