В детсаду на Хмельнитчине отравились 20 детей

Пока точно не ясно, чем отравились дошкольники / dp.informator.ua

В Хмельницкой области в детском саду произошло массовое отравление - пострадали 20 детей и воспитатель.

"В ДОУ "Радуга" города Нетешин зарегистрирована вспышка кишечных инфекций", - сообщает пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Медики заявляют, что в течение 4 и 5 октября ими госпитализирован 21 человек - 20 детей и один из воспитателей указанного детского сада. Основные клинические проявления отравления у пострадавших - повышение температуры тела до 40С, тошнота, рвота, понос, боли в животе и слабость.

5 октября медики обследовали еще 68 человек состава ДОУ, провели дезинфекцию помещения. Причины отравления в лаборатории назвать отказались, сославшись на эпидемиологическое расследование, отметив, что лабораторные исследования продолжаются.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области 87 человек попали с отравлением в больницу по причине дезинфекции воды марганцем, который использовали как замену хлору.