Все тот же Адриано: как Челентано выглядит сейчас

Итальянской звезде "Блефа" и "Укрощения строптивого" уже 87 лет.

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Адриано Челентано фото сейчас - как выглядит 87-летний артист / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Вкратце:

Челентано давно не появлялся на публике

Как сейчас выглядит артист, показывают в социальных сетях итальянские СМИ

Итальянский музыкант, певец и актер Адриано Челентано ушел из большого кино еще в 1992 году, последний музыкальный альбом он выпустил в 2019-ом. Он давно перестал давать концерты и предпочитает вести уединенный образ жизни, подальше от софитов и камер.

В январе 2025-го артисту стукнуло 87 лет. Недавно по Сети разлетелся снимок - как "Человек на пружинах" (так Челентано называют в Италии за его необычную пластику - прим. редактора) выглядит сейчас.

видео дня

Итальянские СМИ публикуют фото, на котором Адриано приветливо машет рукой, сидя на переднем (вероятно, водительском) кресле автомобиля. Артист не стал скрывать глаза и лицо за очками, как делал это в активные периоды своей карьеры.

Адриано Челентано фото сейчас - как выглядит 87-летний артист / facebook.com/primoascolto01

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Ранее Главред рассказывал, что звезда "Голодных игр", актриса Дженнифер Лоуренс, стала мамой. Это второй ребенок в ее браке с директором художественной галереи Куком Марони.

Также Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежую фотографию тяжелобольного актера в день его 70-летия. Она трогательно поздравила Крепкого орешка с юбилеем.

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Кто такой Адриано Челентано? Адриано Челентано - итальянский музыкант, киноактер, эстрадный певец, автор песен, кинорежиссер, композитор, общественный деятель и телеведущий. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки — за всю свою карьеру он исполнил около 600 песен, выпустил сорок четыре студийных альбома общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также снялся более чем в сорока кинофильмах. В 2007 году возглавил список "100 самых ярких кинозвезд" по версии журнала Time Out. В честь Челентано назван астероид № 6697, открытый 24 апреля 1987 года, сообщает Викпедия. Наиболее известные фильмы: "Блеф", "Укрощение строптивого", "Безумно влюбленный", "Туз", "Бинго-Бонго" и др.

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