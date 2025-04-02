Звезда "Не родись красивой" показала беременный живот

Кратко:
- Как выглядит Юлия Такшина
- Что она рассказала
Российская актриса Юлия Такшина, которая сыграла роль Вики в российском сериале "Не родись красивой", показалась с беременным животом на свежем фото.
Актриса, которая воспитывает двоих сыновей, которых она родила от другого актера этого же сериала Григория Антипенко, на своей странице в Instagram, показала беременный живот.
В кадре видно, как она обнимается с такой же "круглой" подругой. Но там также видно, что живот - накладной. И актриса таким образом решила разыграть своих пользователей в честь Дня дурака - 1 апреля.
"Когда не виделись с подругой 9 месяцев и встретились 1 апреля", - подписала фото актриса.
Интересно, что пара актеров - Антипенко и Такшина так и не стали официальными мужем и женой. После рождения двоих детей, в 2012 году пара рассталась. Инициатором разрыва стал Григорий Антипенко.
В ближайшем окружении не скрывают, что несколько лет назад в жизни Юлии Такшиной появился любимый мужчина, которого она старательно скрывает от общественности. Актриса оберегает свою личную жизнь.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что клоун-путинист Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации - в Международный женский день его с кровотечением забрала скорая.
Ранее Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.
Вас также может заинтересовать:
- Ударилась в религию и исчезла с экранов: как выглядит звезда "Не родись красивой"
- Люблю русский: звезда "Не родись красивой", которая родилась в Донецке, поддержала оккупантов
- Блондинка с короткой стрижкой: как сейчас выглядит звезда "Не родись красивой"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред