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Звезда "Не родись красивой" показала беременный живот

Алена Кюпели
2 апреля 2025, 09:15
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Юлия Такшина показала видео, из-за которого теперь ее подозревают в беременности.
Юлия Такшина показала беременный живот
Юлия Такшина показала беременный живот / Коллаж Главред, Фото Instagram/uliatakshina

Кратко:

  • Как выглядит Юлия Такшина
  • Что она рассказала

Российская актриса Юлия Такшина, которая сыграла роль Вики в российском сериале "Не родись красивой", показалась с беременным животом на свежем фото.

Актриса, которая воспитывает двоих сыновей, которых она родила от другого актера этого же сериала Григория Антипенко, на своей странице в Instagram, показала беременный живот.

видео дня
Юлия Такшина показала округлые формы
Юлия Такшина показала округлые формы / Фото Instagram/ uliatakshina

В кадре видно, как она обнимается с такой же "круглой" подругой. Но там также видно, что живот - накладной. И актриса таким образом решила разыграть своих пользователей в честь Дня дурака - 1 апреля.

Юлия Такшина показала округлые формы
Юлия Такшина показала округлые формы / Фото Instagram/ uliatakshina

"Когда не виделись с подругой 9 месяцев и встретились 1 апреля", - подписала фото актриса.

Такшина прославилась благодаря роли Вики в
Такшина прославилась благодаря роли Вики в "Не родись красивой" / Фото Instagram/uliatakshina

Такшина прославилась благодаря роли Вики в
Такшина прославилась благодаря роли Вики в "Не родись красивой" / Фото Instagram/uliatakshina

Интересно, что пара актеров - Антипенко и Такшина так и не стали официальными мужем и женой. После рождения двоих детей, в 2012 году пара рассталась. Инициатором разрыва стал Григорий Антипенко.

В ближайшем окружении не скрывают, что несколько лет назад в жизни Юлии Такшиной появился любимый мужчина, которого она старательно скрывает от общественности. Актриса оберегает свою личную жизнь.

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