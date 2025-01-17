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Россияне взбунтовались против путинистки Лолиты Милявской - что произошло

Элина Чигис
17 января 2025, 09:07
238
Предательница Лолита ответила своим обидчикам.
Лолита Милявская
Лолита Милявская - запрет концерта / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

  • Активисты выступили против концерта Лолиты Милявской
  • Что певица им ответила

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но предала родную страну и поддерживает террористическое вторжение РФ, обратилась к активистам, которые хотят запретить один из ее концертов.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, активисты движения "Русская община" потребовали отменить ее концерт в Ижевске, который запланирован на апрель 2025 года.

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"Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой „голой вечеринке" во время СВО", — написали активисты в Сети.

Предательница Милявская же посоветовала активистам заняться полезными делами.

"Если у вас много свободного времени, почитайте книгу, займитесь своими детьми, подарите им лишнее объятие. Помогите переселенцам, поспособствуйте приютам для бездомных животных. Я много чего могу перечислить, ибо это то, что делаю я. Вы распространяете депрессию, а по уставу должны веру", — заявила она.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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Кто такая Лолита Милявская

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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