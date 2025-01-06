Предательница Лолита срочно сбежала из РФ со своим спутником - причина

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- Путинистка Лолита отправилась на отдых
- Певица не скрывает свою фигуру и спутника
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, улетела отдыхать в Дубае.
Как стало известно из соцсетей артистки, отдыхает она не одна, а с дизайнером Игорем Гуляевым.
Путинистка проводит отдых на берегу Персидского залива, а не в любимой террористической России, а также показала свою фигуру в купальнике.
Россияне остались в восторге от откровения певицы, а она отметила, что заслужила отдых.
Отметим, после участия Милявской в скандальной голой вечеринке Насти Ивлеевой, певица долгое время была без концертов в РФ, поскольку ее "отменили" власти страны-оккупанта.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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