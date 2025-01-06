Предательница Лолита срочно сбежала из РФ со своим спутником - причина

Лолита показала, как выглядит в купальнике.

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Лолита Милявская находится в Дубае / коллаж: Главред, фото: t.me, Лолита Милявская

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Путинистка Лолита отправилась на отдых

Певица не скрывает свою фигуру и спутника

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, улетела отдыхать в Дубае.

Как стало известно из соцсетей артистки, отдыхает она не одна, а с дизайнером Игорем Гуляевым.

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Путинистка проводит отдых на берегу Персидского залива, а не в любимой террористической России, а также показала свою фигуру в купальнике.

Россияне остались в восторге от откровения певицы, а она отметила, что заслужила отдых.

Отметим, после участия Милявской в скандальной голой вечеринке Насти Ивлеевой, певица долгое время была без концертов в РФ, поскольку ее "отменили" власти страны-оккупанта.

Лолита Милявская в отпуске / фото: скрин instagram.com, Лолита Милявская

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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