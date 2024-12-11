Нужна сиделка: предательница Лолита впервые вышла на связь после болезни

Лолита Милявская серьезно задумалась о своем здоровье.

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Лолита Милявская - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

Лолита Милявская серьезно заболела

Путинистка думала нанять себе человека, который будет за ней смотреть

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, хотела нанять себе сиделку.

Певица отметила на своей странице в соцсетях, что немного приболела, но ей помог друг Николай, который сходил за лекарствами.

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"И вдруг он мне сказал фразу, о которой я думаю и думаю. Он говорит: "Может, ты кого-нибудь уже себе найдешь? Вдруг тебе будет плохо, а кто-то будет рядом", — рассказала путинистка.

Лолита все же задумалась, что может ей, действительно, нужно найти сиделку, которая будет рядом, но пока отставила такую идею.

Лолита Милявская заныла о проблемах / фото: скрин instagram.com, Лолита Милявская

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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