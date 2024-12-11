Нужна сиделка: предательница Лолита впервые вышла на связь после болезни

Кратко:
- Лолита Милявская серьезно заболела
- Путинистка думала нанять себе человека, который будет за ней смотреть
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, хотела нанять себе сиделку.
Певица отметила на своей странице в соцсетях, что немного приболела, но ей помог друг Николай, который сходил за лекарствами.
"И вдруг он мне сказал фразу, о которой я думаю и думаю. Он говорит: "Может, ты кого-нибудь уже себе найдешь? Вдруг тебе будет плохо, а кто-то будет рядом", — рассказала путинистка.
Лолита все же задумалась, что может ей, действительно, нужно найти сиделку, которая будет рядом, но пока отставила такую идею.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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