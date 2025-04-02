Подруга Татьяны Овсиенко разоблачила певицу - что произошло

Коллега Татьяны Овсиенко высказала свое мнение о ней.

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Татьяна Овсиенко дала новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

Вы узнаете:

Наталия Гулькина высказалась о Татьяне Овсиенко

Певица поддержала коллегу

Российская певица Наталия Гулькина заявила, что Татьяна Овсиенко, которая молчит о войне в Украине, пиарится на заявлениях о разрыве отношений с возлюбленным, которого ждала из тюрьмы пять лет.

В комментарии для росСМИ, Гулькина даже порадовалась за коллегу, ведь о ней сейчас многие говорят.

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"Очень рада, что Таня пиарится сейчас, и что о ней говорят и по телевидению, и в прессе. Это замечательно. И, наверное, неважно какой повод, по большому счету", — сказала Наталия.

Татьяна Овсиенко с бывшим возлюбленным / фото: instagram.com/novosti_zn/

Также она поддержала Овсиенко, ведь считает, что певица приняла правильное решение.

"Знаете, как говорят, человек ищет, где лучше, рыба, где глубже. Так устроен мир. Значит, она поняла и пришла к выводу, что ей одной лучше будет", — добавила Гулькина.

Татьяна Овсиенко жила с Александром Меркуловым с 2017 года / фото: instagram.com, Татьяна Овсиенко

Наталия подчеркнула, что никто не застрахован от расставаний и так бывает в жизни.

"Понимаете, люди живут по 20 лет и расходятся. И когда есть дети взрослые. Мы притираемся, мы становимся друг другу как родственники, как брат с сестрой. В эти периоды ты понимаешь: "А зачем мне нужно все это? Мне проще и легче одной". Мне кажется, такие соображения в принципе охватывают женщину, если вдруг у нее возникают сомнения относительно любви к своей второй половине", — подытожила артистка.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.

А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.

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Кто такая Татьяна Овсиенко? Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

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