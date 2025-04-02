"Я безответственный человек": у Суханова обнаружилась неизлечимая болезнь

Алексей Суханов рассказал, как узнал про диагноз, и объяснил, почему забывает про лечение.

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Алексей Суханов новости - ведущий рассказал про болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official

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Как шоумен узнал про диагноз

Как относится к своему состоянию сейчас

Украинский журналист, ведущий и актер Алексей Суханов считает себя убежденным фаталистом. За своим здоровьем он следит с легким пренебрежением. "Сколько тебе было предназначено, столько ты и проживешь", - рассуждает шоумен.

Увы, такое отношение у своем организму сыграло с Сухановым злую шутку. В своем недавнем интервью для Екатерины Трушик Алексей признался, что ему диагностировали сахарный диабет. При этом болезнь начала развиваться еще несколько лет назад, однако за помощью ведущий обратился лишь тогда, когда симптомы стало крайне сложно терпеть.

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"Я безответственный человек, и пока организм не скажет: "Все, кранты", – я никуда не пойду. У меня, кстати, так обнаружился сахарный диабет. Оказывается, он у меня уже пять лет, а его обнаружили недавно, потому что у меня просто не было сил. Ни физических, ни эмоциональных. Я прихожу к врачу, он говорит: "Давайте сдадим анализы". А потом он говорит: "А я не знаю, как вы работали с такими анализами, где вы силы брали". Он мне сказал, что сахарный диабет, и началось лечение", - поделился Суханов.

Также он отметил, что не всегда прилежно придерживается предписаниям врачей: "Я и таблетки забываю принимать. Ну я такой человек. Я - фаталист".

Алексей Суханов новости - ведущий рассказал про болезнь / Скриншот YouTube

Алексей Суханов родился в стране-оккупанте, работал там на радио и государственных каналах (НТВ, РЕН ТВ), однако в 2012 году начал сотрудничать с украинскими каналами, а после 2014-го и вовсе переехал в Украину. В конце января 2022 года шоумен получил украинское гражданство, а за несколько дней до начала полномасштабной войны публичной отказался от своего российского прошлого.

Алексей Суханов получил украинское гражданство в январе 2022 года / instagram.com/suhanov.official

Алексей Суханов выступил с громким заявлением в феврале 2022 года / instagram.com/suhanov.official

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Кто такой Алексей Суханов? Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

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