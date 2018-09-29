Тука рассказал подробности отравления водой в Макеевке: хлор в город поставляла Россия

Георгий Тука считает, что расследовать отравление должны международные эксперты / Фото: Главред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россия резко снизила поставки хлора, чем спровоцировала массовое отравление людей.

"Обеззараживание питьевой воды производится с помощью хлора, который на оккупированную часть Донетчины поставляет Россия. Однако, в последнее время оккупант снизил поставки хлора с 4 до 2 цистерн", - написал он в Facebook.

По словам Туки, в город необходимо направить международную экспертную комиссию, поскольку ситуация с токсичность водоснабжения приобрела катастрофические масштабы.

"Для выявления реальных причин отравления следует направить в Донецкую область международную экспертную группу, которая должна сделать заборы питьевой воды, исследовать состояние пострадавших и предоставить свои выводы", - написал он в Facebook.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области 87 человек попали с отравлением в больницу по причине дезинфекции воды марганцем, который использовали как замену хлору.