Графики отключения света возвращаются: какими будут ограничения 18 декабря

В среду, 18 декабря, графики отключения света будут действовать с 7:00 до 20:00.

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График отключения света на 18 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Почему введены ограничения

В Украине на среду, 18 декабря, вводят графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничения будут продолжаться с 7:00 до 20:00. Для бытовых потребителей энергетики вводят графики отключения света в объеме половины очереди.

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"Причина ограничений - повреждение энергообъектов в результате трех российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине - последние новости

6 декабря стало известно о том, что ситуация в энергосистеме улучшается, а света станет больше. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что три действующие атомные электростанции Украины почти полностью восстановили производство электроэнергии после того, как недавно его резко сократили в качестве меры предосторожности из-за атак на энергосистему страны.

Отмечается, что на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС - девять реакторов, восемь из которых сейчас работают, а один находится в режиме остановки.

Главред также сообщал о том, что уже с января 2025 года изменится принцип отключения света. Сейчас новая методика формирования графиков находится в стадии разработки. С нового года Украину могут поделить на несколько зон, а свет будут выключать не только по очередям, но и по очереди.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев озвучил неутешительный прогноз для крупных городов. Он отметил, что в случае повреждения энергетической инфраструктуры украинские города могут оказаться без электричества. Он добавляет, если среднесуточная температура воздуха опустится до -10°C, тогда отключения электроэнергии будут длиться по 10-12 часов в сутки.

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