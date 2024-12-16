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Отключения света отменили: в Укрэнерго дали прогноз на 17 декабря

Юлия Закрепа
16 декабря 2024, 18:19
368
В Украине не будут применяться ограничения электроэнергии 17 декабря.
Отключения света отменили: в Укрэнерго дали прогноз на 17 декабря
В Украине отменили отключение света / коллаж: Главред, фото: unsplash

Коротко о главном:

  • 17 декабря графики отключения света в Украине не будут действовать
  • В Укрэнерго сообщили о ситуации в стране

В энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что во вторник, 17 декабря, в Украине не будут применяться ограничения электроэнергии.

"Завтра, 17 декабря, применение мер ограничения потребления не прогнозируется. В случае изменения ситуации - об этом будет сообщено дополнительно", - отметили в пресс-службе компании.

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Также энергетики отметили, чтобы украинцы потребляли электроэнергию экономно и не включали несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как экономить свет / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что армия РФ атакует энергетику Украины. 13 декабря, энергетика всей Украины находилась под массированным ударом РФ. Министр энергетики сообщил, что энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко озвучил неутешительный прогноз для одного города Украины. Он сообщил, что от Ровенской АЭС проложили высоковольтную сеть в Киев, но из-за постоянных обстрелов она также может остановить свою работу.

В Украине вырос риск длительных отключений света зимой. В СМИ сообщили, что мощные российские атаки нанесли значительный ущерб Украине. Удары по энергетическим объектам осложнили ситуацию в энергосистеме страны в критический момент войны. Однако Украина имеет возможности для преодоления этих вызовов.

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