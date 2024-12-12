В "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графиках отключений по всей Украине

Что сообщили в "Укрэнерго":
- Каждую очередь отключений будут разделять на две подочереди
- Графики отключений будут унифицированы по всей стране
Почасовые отключения во всех областях будут устанавливать по одинаковому принципу и обновленным правилам для бытовых потребителей. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram.
Согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", каждая очередь графиков почасовых отключений (ГПВ) будет дополнительно разделена на две подочереди.
"Например, если обесточивание одной очереди много - диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди - если 2 очередей мало", - говорится в сообщении.
Кроме этого на обесточивание и запитку абонентов официально будет отводиться до 30 минут.
Также каждая группа потребителей в каждой области, которую определяет облэнерго, получит четкое время, когда меры ограничения будут применяться к ней. При этом будет действовать максимально справедливое распределение по критериям день/ночь, будни/выходные.
"Поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно - окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели", - отметили в "Укрэнерго".
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщал, что сейчас в Украине ежедневно применяются графики отключения электроэнергии из-за энергетического террора и обстрелов объектов инфраструктуры страны-агрессора России. Но постепенно количество отключений уменьшается. Увеличиться ограничения могут только в случае новой атаки агрессора.
Накануне Главред писал, что враг готовится к массированным обстрелам по Украине и, вероятно, под прицелом снова будет энергетическая инфраструктура. В таком случае может создаться критический режим с энергоснабжением - так называемый "островной режим".
Ранее уже сообщалось, что начиная с января 2025 года, принцип отключения света в Украине могут кардинально изменить. С нового года все области могут поделить на несколько зон, чтобы унифицировать систему графиков почасового отключения.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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