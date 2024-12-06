Графики отключений постепенно сокращаются, но есть новый риск - Колесник

Что сказал Колесник:
- Графики отключений до сих пор не отменяют из-за вражеских обстрелов
- Украина восстанавливает систему за счет помощи партнеров
- Новые обстрелы РФ станут решающим фактором сокращения отключений
В Украине ежедневно применяются графики отключения электроэнергии из-за энергетического террора и обстрелов объектов инфраструктуры страны-агрессора России. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
По его словам, энергетики работают над оперативным восстановлением поврежденных объектов, в частности привлекая поддержку партнеров и пытаются поддерживать баланс системы.
"Мы можем видеть состояние энергосистемы за счет тех очередей и графиков, которые применяются. По результатам эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас происходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются", - подчеркнул он.
При этом Колесник предупредил, что новый риск для усиления ограничений всегда существует из-за вероятности обстрелов объектов энергетической инфраструктуры врагом.
Отключение света в Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что графики отключения света в Украине применяются из-за сложной ситуации в энергосистеме после ударов страны-агрессора России. Отмена этих графиков зависит от того, какой будет ситуация с безопасностью для ремонтных бригад.
Накануне научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев спрогнозировал, что есть высокая вероятность того, что в течение зимы время от времени украинцы будут сталкиваться с отключениями от 4 до 8 часов по графику в день.
Напомним, иностранная пресса писала, что последние ракетные атаки России 17 и 28 ноября по энергетической инфраструктуре Украины значительно ухудшили ситуацию в энергосистеме. Риск длительных отключений света в разгар зимы увеличился.
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Кто такой Николай Колесник?
Николай Колесник - заместитель Министра энергетики Украины. Последние 6 лет занимал руководящие должности в Министерстве энергетики. Работал над имплементацией европейского законодательства, в частности регламентов и директив ЕС, о безопасности поставок природного газа, по суточной балансировке на рынке природного газа, имплементации технических регламентов качества светлых нефтепродуктов, координировал сотрудничество с Центром энергетической безопасности НАТО по усилению безопасности объектов критической энергетической инфраструктуры, пишет Министерство энергетики Украины.
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