КНДР может выйти из изоляции, Ким Чен Ын пойдет на переговоры с Трампом - Кулик

Кризис в Южной Корее открывает дорогу КНДР к переговорам с другими государствами. Ким Чен Ын хочет обсудить снятие санкций и подписание мирного договора с США.

https://glavred.info/world/kndr-mozhet-vyyti-iz-izolyacii-kim-chen-yn-poydet-na-peregovory-s-trampom-kulik-10620008.html Ссылка скопирована

КНДР может выйти из изоляции, Ким Чен Ын пойдет на переговоры с Трампом, считает Кулик/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, Kremlin.ru

Кратко:

Ким Чен Ын показывает, что он готов к переговорам с США, Китаем и Россией

У КНДР сейчас выгодная переговорная позиция из-за кризиса в Южной Корее

Для Ким Чен Ына такой выход из изоляции является очень важным

На фоне кризиса в Южной Корее диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын показывает, что он готов к переговорам с Соединенными Штатами Америки, Китаем и Россией, а Южная Корея находится в ситуации политической турбулентности и гражданского напряжения.

Пока в Южной Корее будут происходить тектонические изменения в политической системе, страна будет ослаблена. Поэтому северокорейский диктатор Ким Чен Ын имеет явно выгодную переговорную позицию. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Введение военного положения (в Южной Корее - ред.) - это шаг отчаяния и признак серьезной проблемы политической системы Южной Кореи. Это наличие линии разлома, и правые не скоро войдут на сильные позиции после такого действия. И это означает политическое банкротство, например, не только Юна как президента, но и правого политического сегмента. То есть пока в Южной Корее будут происходить тектонические изменения в политической системе, страна будет ослаблена. Начиная с того, что президент, скорее всего, будет снят путем импичмента. И Корея войдет в электоральный цикл с соответствующим внутриполитическим обострением, протестами и так далее", - отметил Кулик.

По словам эксперта, сейчас Ким Чен Ын имеет явно выгодную переговорную позицию. Он может что-то гарантировать, участвовать в переговорах и предлагать собственную повестку дня. Также он однозначно заинтересован в переговорах с Трампом, потому что этот формат ему понравился. Ведь обещая долговременные проекты, он получает вполне приемлемую для себя цену: снятие санкций, ослабление влияния, предоставление продовольственной помощи и тому подобное.

"А еще он становится рукопожатным, ведь с ним говорят не только Си Цзиньпин или Путин, но и президент Соединенных Штатов. А это означает открытие дверей для возможного участия Кима в переговорах с другими участниками, не только с Японией или ближайшими соседями, но и на международной арене. Такой выход из изоляции для Ким Чен Ына очень важен - это одна из точек амбиций Северной Кореи. Недаром они говорят, что две ядерные страны воюют с Украиной: Россия и Северная Корея, причем Северная Корея на первом месте. То есть не Россия с ними, а они с Россией", - сказал Кулик.

Он отметил, что северокорейский диктатор Ким будет использовать эту ситуацию, пытаясь получить эти переговоры. Он пытается через Россию снизить свою зависимость от Китая, сигнализирует Соединенным Штатам, что "поводок от Пекина до Пхеньяна" уже не такой короткий, как раньше, и что он может себе позволить некоторое пространство для маневра.

"Ким готов обсуждать это, в частности, чтобы снять санкции, получить помощь и подписать мирный договор с Соединенными Штатами", - сказал эксперт.

Смотрите видео интервью Виталия Кулика Главреду о ситуации в Южной Корее:

Он напомнил, что Северная Корея до сих пор находится в состоянии войны, мирный договор не подписан - есть только договор о перемирии, который замораживает конфликт. Во время первого раунда переговоров Кима и Трампа говорилось о возможности подписания большого мирного договора, который предусматривал бы, в частности, снятие некоторых санкций с Северной Кореи, обмен телами погибших между Кореями, налаживание контактов между двумя Кореями при посредничестве Соединенных Штатов.

"И США давали некоторые заверения в безопасности для режима Северной Кореи. То есть стратегия Соединенных Штатов строилась не на основе того, что этот режим должен быть демонтирован, а на основе сосуществования с режимом Ким Чен Ына. Это очень важно для последнего, поскольку это фактически дает ему пространство для тактических маневров с Китаем, потому что пока основным гарантом безопасности Северной Кореи является Китай", - сказал Кулик.

Он отметил, что Трамп вряд ли решится на вывод военного присутствия с Корейского полуострова, потому что у него все-таки есть юридические обязательства перед Соединенными Штатами и Южной Кореей. Также размещение THAAD (система противоракетной обороны) в Южной Корее - это также весомый инструмент не только против Северной Кореи, но и против Китая.

"Но снижение участия Соединенных Штатов в обеспечении безопасности в регионе, в частности Южной Кореи, вполне вероятно, если Трамп получит определенные выгоды от Северной Кореи. И таким образом ослабит Китай, хоть и до определенной степени", - подытожил Кулик.

Северная Корея и Южная Корея/ Инфографика: Главред

Кризис в Южной Корее - последние новости

3 декабря стало известно, что Южная Корея объявила военное положение - на улицах была техника, парламент штурмовали. Президент Южной Кореи обвинил внутренних политических оппонентов в подрыве государственных процессов.

После этого стало известно, что президента заставляют отменить решение о военном положении в Южной Корее. В Южной Корее, после того как президент Юн Сок Ель объявил военное положение, власти требуют отменить его действие.

Как сообщал Главред, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что Украина может потерять поддержку Южной Кореи. Демократическая партия, которая может победить в Южной Корее, вероятно, займет менее проукраинскую позицию, рассказал Виталий Кулик.

Читайте также:

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред