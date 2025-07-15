РФ ударила по Шосткинской громаде и Гуляйполю: ранены люди, повреждено медучреждение

Российские оккупанты накрыли Гуляйполе из артиллерии около двух часов ночи.

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Ночью РФ атаковала две области / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

Кратко:

РФ обстреляла Сумщину и Запорожье

Пострадали три человека

В ночь на 15 июля российские оккупанты обстреляли Сумщину и Запорожскую область. Есть разрушения и пострадавшие.

Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, под вражеский удар попала Шосткинская громада.

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"Этой ночью Шосткинская община снова подверглась вражеской атаке. Предварительно, один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь", - сообщил Григоров в Telegram.

По его словам, в результате российского удара повреждения получило здание медицинского учреждения. Также повреждены многоквартирные и частные дома.

"Масштабы разрушений уточняются. Идет ликвидация последствий", - добавил он.

Гуляйполе в Запорожской области также подверглось российскому обстрелу. Пострадали два человека.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, оккупанты накрыли Гуляйполе из артиллерии около двух часов ночи. В результате повреждения получил частный дом.

"Получили ранения супругов: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина", - сообщил Федоров.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 июля РФ массированно атаковала Украину, есть разрушения домов, пожары и погибшие.

Во Львове взрывы раздавались в нескольких районах города. Есть частичное разрушение подъезда 2-этажного жилого дома на улице Митрополита Андрея. Кроме этого, во Львове пострадал жилой многоквартирный дом на улице Елены Степановны. Есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери.

В Луцке был уничтожен частный дом, также еще в ряде домов от взрывной волны и обломков повылетали окна.

В Харькове вспыхнули несколько пожаров в результате атаки. Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий. Также известно о попадании одного из "Шахедов" по объекту критической инфраструктуры. Два человека пострадали.

В Черновцах двое погибших и 14 раненых из-за атаки РФ. Еще 10 человек получили легкие телесные повреждения, им оказывалась медпомощь непосредственно на месте. На рассвете россияне атаковали Черновицкую область четырьмя БпЛА типа "Шахед" и одной ракетой.

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