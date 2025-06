ВСУ продвинулись в Сумской области, у РФ успех на четырех направлениях – ISW

Главное:

Украинские силы добились успехов на Сумском направлении, говорится в свежем отчете Института изучения войны.

В ISW уточняют, что Вооружённые силы Украины освободили населённый пункт Андреевка и продвинулись к северу от Кондратовки.

В то же время российские войска пытались наступать со стороны Курской области, но эти попытки оказались безрезультатными. ВСУ также провели контратаку на этом участке, однако существенных изменений в линии фронта не произошло.

Вместе с тем на Купянском направлении наблюдается продвижение российских сил. По информации ISW, оккупационные войска продвинулись в районе Двуречной, а также в сторону Боровой — эти данные подтверждаются свежими геолокационными снимками.

Кроме того, атаки со стороны российских войск продолжаются и на Покровском направлении. Геолокационные кадры, датированные 23 июня, свидетельствуют о том, что противник продвинулся южнее населённого пункта Удачное.

Вместе с тем на Новопавловском направлении зафиксировано новое продвижение российской армии. Согласно тем же геолокационным данным, враг продвинулся на юг от Весёлого.

Ранее военный назвал главную цель РФ в Сумской области. Россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении.

Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.