Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ продвинулись в Сумской области, у РФ успех на четырех направлениях – ISW

Алексей Тесля
24 июня 2025, 08:09
135
На Купянском направлении наблюдается продвижение российских оккупационных сил.
ВСУ, армия РФ
ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, МО РФ

Главное:

  • ВСУ освободили населённый пункт Андреевка
  • На Купянском направлении наблюдается продвижение российских сил

Украинские силы добились успехов на Сумском направлении, говорится в свежем отчете Института изучения войны.

В ISW уточняют, что Вооружённые силы Украины освободили населённый пункт Андреевка и продвинулись к северу от Кондратовки.

видео дня

В то же время российские войска пытались наступать со стороны Курской области, но эти попытки оказались безрезультатными. ВСУ также провели контратаку на этом участке, однако существенных изменений в линии фронта не произошло.

Screenshot
/ understandingwar.org

Вместе с тем на Купянском направлении наблюдается продвижение российских сил. По информации ISW, оккупационные войска продвинулись в районе Двуречной, а также в сторону Боровой — эти данные подтверждаются свежими геолокационными снимками.

Кроме того, атаки со стороны российских войск продолжаются и на Покровском направлении. Геолокационные кадры, датированные 23 июня, свидетельствуют о том, что противник продвинулся южнее населённого пункта Удачное.

Вместе с тем на Новопавловском направлении зафиксировано новое продвижение российской армии. Согласно тем же геолокационным данным, враг продвинулся на юг от Весёлого.

Ситуация на Сумщине - последние новости по теме

Ранее военный назвал главную цель РФ в Сумской области. Россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении.

Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумская область война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

07:52Мир
РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенок

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенок

07:06Война
Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

06:15Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Последние новости

08:30

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трамп способен только к хаосу и метаниям на фоне самолюбования и победных фанфармнение

08:09

ВСУ продвинулись в Сумской области, у РФ успех на четырех направлениях – ISW

07:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

07:52

Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
07:06

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенокВидео

06:15

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

06:10

Как Трамп и Путин устроили бедлам в мире?мнение

05:54

Гороскоп на завтра 25 июня: Весам - переменчивое настроение, Скорпионам - коварство

Реклама
05:25

Как сказать "анютины глазки" и "одуванчик" на украинском: учитель дала ответВидео

05:01

За секунду мужчина потерял родных: в Киеве РФ убила жену и маленькую дочьФотоВидео

04:55

"Решить вопрос с Украиной": тревожный прогноз о теневой сделке США с РФ

04:45

Будут лить грозовые дожди с сильным ветром: когда в Украину придет потепление

04:30

Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки: как избежать наказания

04:04

Украина скрывала годами: в каком секретном городе хранилось ядерное оружие

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

03:50

Очень важные приметы 24 июня: что можно и нельзя делать на Ивана Купала

03:35

Если увидели, то обходите стороной: названы 5 ядовитых растений Украины

03:03

"Живут уже не впервые": в какие даты рождаются люди, умные не по годам

02:21

Последняя неделя июня будет решающей: пойдет ли Иран на ядерный удар по Израилю

Реклама
02:00

Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня - Трамп

01:30

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг вернулся на сцену - детали

01:18

Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

00:49

Свадьба года мультимиллиардера Безоса - инсайдер раскрыл главные тайны церемонии

00:08

До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

23 июня, понедельник
23:44

"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

23:16

СМИ назвали районы Киева, которые больше всего страдают от российских атак

22:54

Наталья Могилевская раскрыла необычную профессию 13-летней дочери

22:18

"Это было больно": Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

21:54

Россияне готовят новый удар по Украине: названы три возможные даты до конца июня

21:46

Не только Венгрия: европейские страны заблокировали новый пакет санкций против РФ

21:24

Все треугольники отыщет лишь "глаз-алмаз": правильный ответ дает только 1 из 5

21:13

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре - что известно

20:40

Зачем спецпредставитель Трампа ездил к Лукашенко: раскрыты детали

20:39

Более мощная, чем ATACMS: Украина массово производит баллистическую ракету "Сапсан"

20:31

Украина готова купить у США средства ПВО - Ермак

20:12

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

19:57

"Атлас" пылает: Генштаб заявил об ударе по ключевому объекту, питавшему войска РФ

19:31

В Украине резко меняется погода: где будут лить грозовые дожди

19:21

Украина получит помощь в сфере безопасности на более €35 млрд – Рютте

Реклама
19:14

Эксперт призвала не выбрасывать сорняки с огорода в июне: в чем причина

19:10

Можно ли венчаться без регистрации в ЗАГСе: священник разъяснил форс-мажорыВидео

19:10

Почему РФ начала часто атаковать Киев дронами?мнение

18:59

"Лег прямо посреди улицы": популярный украинский певец оказался в эпицентре взрывов

18:45

Почему 24 июня нельзя купаться в открытых водоемах: какой церковный праздник

18:42

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

18:35

Полотенца станут как новые: о "золотом правиле" стирки знают лишь единицы

18:29

При каких условиях Украина может провести успешное наступление: раскрыт сценарий

18:11

Ермака хотели взорвать: Малюк рассказал о плане РФ по убийству брата главы ОПУ

17:32

Слив прочистится за считанные минуты: поднаторевший сантехник раскрыл хитрый трюк

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
София РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять