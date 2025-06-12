РФ стянула "ударный кулак" и продвигается на Сумщине – экс-сотрудник СБУ

Главное:
- Россияне накопили на Сумском направлении около 60 тысяч военных
- Ресурсы у РФ на Сумщине фиксируется каждый день
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак ответил на вопрос о том, есть ли у противника ресурсы для решения задач по продвижению в Сумской области.
"Президент Владимир Зеленский говорил, что россияне накопили на Сумском направлении около 60 тысяч военных. Как будет дальше – пока непонятно", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт напомнил о том, что несколько недель назад были сообщения о том, что противник якобы провел ротацию.
"В частности, боеспособные подразделения вдвшников и морской пехоты забрали с Курского и отправили на Покровское направление. Вместо них на Курщину перебросили не самые профессиональные подразделения Ленинградского военного округа", - указал он.
Собеседник отметил, что если в Курской области сосредоточено около 60 тысяч военных, то речь идет об очень большой массе противника.
"Похоже, что ресурсы у него все-таки есть, ведь продвижение на Сумщине фиксируется каждый день. Россияне зашли вглубь территории Украины почти на 15 километров. Это очень неприятная ситуация", - добавил Ступак.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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