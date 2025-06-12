Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ стянула "ударный кулак" и продвигается на Сумщине – экс-сотрудник СБУ

Алексей Тесля
12 июня 2025, 22:45
168
Россияне зашли вглубь территории Сумщины почти на 15 километров, подчеркнул Иван Ступак.
Ступак
Иван Ступак прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook И. Ступака

Главное:

  • Россияне накопили на Сумском направлении около 60 тысяч военных
  • Ресурсы у РФ на Сумщине фиксируется каждый день

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак ответил на вопрос о том, есть ли у противника ресурсы для решения задач по продвижению в Сумской области.

"Президент Владимир Зеленский говорил, что россияне накопили на Сумском направлении около 60 тысяч военных. Как будет дальше – пока непонятно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что несколько недель назад были сообщения о том, что противник якобы провел ротацию.

"В частности, боеспособные подразделения вдвшников и морской пехоты забрали с Курского и отправили на Покровское направление. Вместо них на Курщину перебросили не самые профессиональные подразделения Ленинградского военного округа", - указал он.

Собеседник отметил, что если в Курской области сосредоточено около 60 тысяч военных, то речь идет об очень большой массе противника.

"Похоже, что ресурсы у него все-таки есть, ведь продвижение на Сумщине фиксируется каждый день. Россияне зашли вглубь территории Украины почти на 15 километров. Это очень неприятная ситуация", - добавил Ступак.

Наступление РФ 2025 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Другие новости:

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумская область Иван Ступак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

21:49Украина
"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

20:49Мир
ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

19:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

Где собака на картинке: большинство людей не смогут ее найти

Где собака на картинке: большинство людей не смогут ее найти

Последние новости

23:45

Микроволновка будет сиять: один ингредиент из кухни уберет самый стойкий жир

23:10

Жена Александра Сырского: кто она, где родилась и кем работает

23:06

Какие слова слышат люди перед смертью - ученые сделали неожиданное открытиеВидео

22:45

РФ стянула "ударный кулак" и продвигается на Сумщине – экс-сотрудник СБУ

22:31

Очередное преступление оккупантов: четыре авиаудара по Запорожской области, есть погибшие

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
22:09

"Нервы уже не выдерживали": Ирина Федишин в Польше с ноги снесла дверь

21:49

"Все в руках Трампа": Зеленский назвал главный механизм для прекращения войны

21:40

Влияют на других даже молчанием: у кого самая сильная энергетика по дате рожденияВидео

21:25

Новая площадка для запуска "Шахедов": СМИ раскрыли подробности места расположения

Реклама
21:15

Малоизвестный факт: кто был самым богатым украинцем в истории УкраиныВидео

20:49

"Разочарован Россией и Украиной": Трамп сделал резкое заявление

20:26

Украина может остановить наступление РФ на фронте: экс-сотрудник СБУ назвал условие

20:19

G7 готовит мощный удар по нефтяным доходам РФ: СМИ раскрыли, что задумали лидеры

20:19

Победительница шоу "Холостяк-13" сделала пластическую операцию - детали

19:59

"Война продолжится": экс-глава МИД назвал способ заставить Путина прекратить огоньВидео

19:59

ВСУ отбрасывают оккупантов на Сумщине: Зеленский рассказал об успехах

19:35

Феномен украинской музыки: как одна песня изменила правила игры в СССРВидео

19:27

Влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди: Украину атакует холодный шторм

19:21

Зеленский заявил о начале нового этапа войны РФ против Украины - что изменилось

19:04

"Греха нет": священник объяснил, действительна ли исповедь без причастияВидео

Реклама
19:01

"Мне стыдно, что я боялся": Melovin перенес операцию

19:00

Захват левобережья Украины в 2026 году: дойдут ли российские войска до Днепрамнение

18:56

Будете выглядеть стильно даже на пенсии: 6 ошибок, которые добавляют возрастаВидео

18:38

Мирного соглашения между Украиной и РФ не будет: Волкер дал мрачный прогноз

18:31

Разница в десятки раз: сколько зарабатывают военные в Украине и США, сравнениеВидео

18:12

Важный поселок захватили: DeepState заявили о продвижении врага на Харьковщине

18:05

"Неприятно": Сибига раскритиковал "некоторые страны" за поздравления ко дню РФ

17:47

Украине передадут новые Iris-T: Зеленский раскрыл детали плана и назвал срокиВидео

17:40

Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко впервые стала мамой

17:33

Потеряете благополучие: что нельзя делать 13 июня, приметы

17:19

Направление на Киев: в ОП прокомментировали продвижение оккупантов на Сумщине

17:13

В Германии поставили окончательную точку в вопросе передачи ракет Taurus УкраинеВидео

17:01

Украинцы все больше переходят на пользование наличными: какая причина

16:50

Как заставить РФ прекратить огонь: Зеленский раскрыл главную угрозу для Кремля

16:33

Пломбир и колбасу по 2.20 украли: почему культовые советские продукты вовсе не из СССРВидео

16:28

Что будет, если упасть в могилу: неожиданный ответ патологоанатома

16:24

У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном и обратились с важным призывом

16:13

Курс евро впервые в истории превысил уровень 48 грн: НБУ объявил новый курс валют

15:53

"То, что нам действительно нужно": какие решения по Украине примут на саммите НАТОВидео

15:45

Тревожный сигнал: что делать если гниют и вянут кабачки

Реклама
15:43

Подготовка плана по окончанию войны: у Трампа сделали важное заявление

15:35

Где 3 отличия между котятами: надо их найти за 10 секунд

15:29

Кто останется вообще без пенсии и соцпомощи: какие категории украинцев в зоне риска

15:19

"Я несокрушимый": первые кадры эмоциональных разговоров защитников с роднымиФото

15:18

"Сначала он был в Киеве": какое украинское изобретение присвоили россиянеВидео

15:16

Войска РФ подошли близко к Сумам и могут попытаться взять город в полуокружение – Ступак

15:02

Тяжелая операция уложила Мурата Налчаджиоглу на больничную койку - детали

14:47

Военные обратились к Порошенко, чтобы тот не пиарился на фортификациях: "еще за разворованную "стену" не отсидел"

14:39

Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домойФото

14:34

Остановилось сердце: умер военный, который 2 года назад вернулся из плена

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменскихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять