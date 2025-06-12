РФ стянула "ударный кулак" и продвигается на Сумщине – экс-сотрудник СБУ

Россияне зашли вглубь территории Сумщины почти на 15 километров, подчеркнул Иван Ступак.

https://glavred.info/ukraine/rf-styanula-udarnyy-kulak-i-prodvigaetsya-na-sumshchine-eks-sotrudnik-sbu-10672949.html Ссылка скопирована

Иван Ступак прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook И. Ступака

Главное:

Россияне накопили на Сумском направлении около 60 тысяч военных

Ресурсы у РФ на Сумщине фиксируется каждый день

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак ответил на вопрос о том, есть ли у противника ресурсы для решения задач по продвижению в Сумской области.

"Президент Владимир Зеленский говорил, что россияне накопили на Сумском направлении около 60 тысяч военных. Как будет дальше – пока непонятно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что несколько недель назад были сообщения о том, что противник якобы провел ротацию.

"В частности, боеспособные подразделения вдвшников и морской пехоты забрали с Курского и отправили на Покровское направление. Вместо них на Курщину перебросили не самые профессиональные подразделения Ленинградского военного округа", - указал он.

Собеседник отметил, что если в Курской области сосредоточено около 60 тысяч военных, то речь идет об очень большой массе противника.

"Похоже, что ресурсы у него все-таки есть, ведь продвижение на Сумщине фиксируется каждый день. Россияне зашли вглубь территории Украины почти на 15 километров. Это очень неприятная ситуация", - добавил Ступак.

Наступление РФ 2025 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Другие новости:

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред