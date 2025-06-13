Враг идет ва-банк, но есть ли у него козырь: аналитик раскрыл детали летней кампании РФ

Эксперт прогнозирует, что война может перейти в позиционную фазу, если РФ не удастся значительно продвинуться на фронте..

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Российские войска пытаются осуществить последнее масштабное наступление / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Читайте в материале:

Почему РФ делает ставку именно на летнее наступление

Возможен ли прорыв и захват крупных городов

Что прогнозирует военный аналитик на ближайшее будущее

Оккупационные войска РФ пытаются осуществить финальный прорыв на фронте, развернув масштабную летнюю наступательную кампанию. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ и военный аналитик Алексей Гетьман.

"Да, на последнем дыхании. Ведь наступательная операция 2024 года состоялась, смогли продвинуться не так далеко, как они это анонсировали. Максимальное продвижение вглубь нашей территории за 2024 год составило 55 километров. Всего 55 километров. И положили они почти полмиллиона человек. Сейчас их продвижение медленнее, чем во время кампании 2024 года. Продвигаются медленнее, потери несут большие", - отметил он. видео дня

По словам Гетьмана, планы Кремля по масштабному захвату новых украинских территорий в 2025 году логичны, поскольку в будущем году Россия, вероятно, не сможет позволить себе операции такого масштаба.

"Это не значит, что они не смогут вести боевые действия. Но наступать так интенсивно они уже не смогут. Поэтому действительно этим летом должно все решиться, что будет с войной... Зафиксируется ли линия фронта, перейдет ли это в условную позиционную войну - сейчас мы находимся в этом процессе, увидим, что из этого получится. Но пугаться, что россияне смогут существенно продвинуться, оккупировать Сумы, Харьков, нет у них таких сил и средств. Это должно произойти что-то невероятное", - подчеркнул аналитик.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО.

Кроме того, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия задействовала на северном направлении многотысячное войско, которое движется в сторону города Сумы.

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Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает как военный эксперт и аналитик в ряде ведущих СМИ.

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