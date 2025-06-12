Направление на Киев: в ОП прокомментировали продвижение оккупантов на Сумщине

Оккупанты могут продвигаться на Сумщине только по одной причине.

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Ситуация на Сумском направлении достаточно напряженная / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сказал Подоляк:

Враг смог продвинуться на Сумщине благодаря накопленным ресурсам

Оценивать критичность наступления РФ рано

Страна-агрессор Россия задействовала на северном направлении многотысячное войско, которое движется в сторону города Сумы. Почему оккупантам удается продвигаться вперед ответил в эфире 24 канала советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, россияне заранее накопили большое количество живой силы и техники на Курском направлении, а также задействовали там северокорейских военных.

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Когда враг продвинулся на Курщине, все ресурсы с этого направления он перебросил на Сумщину. К тому же более двух лет ДРГ РФ заходили на определенную местность из Курской в Сумскую область.

Сейчас для понимания, насколько контролируемой является ситуация в Сумской области нужно дождаться официальной позиции военных. Подоляк уверен, что скоро станет понятно, какие действия запланированы для сдерживания дальнейших наступлений РФ, ведь речь идет уже о прямом направлении на Киев.

Сумы / Инфографика: Главред

Ситуация на Сумском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Сумской области продвижение россиян относительно значительное, если говорить в масштабах этой войны. Оно достаточно ощутимо. Враг занял уже более десяти населенных пунктов.

Ранее британский генерал-майор Чип Чепмен заявил, что до конца лета Россия вряд ли пойдет на масштабные уличные бои, как это было раньше, поскольку сделала выводы из предыдущих сражений. Вместо этого она, вероятно, сосредоточится на попытках окружения, например, в районе Сум.

Накануне стало известно, что через Мариуполь страна-агрессор Россия перебрасывала немалое количество военной техники и живой силы на Сумщину: более 10 САУ, системы ПВО, колонны на более чем 40 грузовиков с БК и оккупантами.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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