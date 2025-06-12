Как заставить РФ прекратить огонь: Зеленский раскрыл главную угрозу для Кремля

Владимир Зеленский объяснил, что представляет подлинную угрозу для России.

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Владимир Зеленский рассказал об усилиях по прекращению войны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОПУ

Важное из заявлений Зеленского:

Экономические меры могут заставить Россию согласиться на прекращение огня

Угрозу для Кремля представляет ограничение цен на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что именно жёсткие экономические меры могут заставить Россию согласиться на прекращение огня.

Во время выступления на Global Security Forum он сообщил, что по состоянию на 12 июня, на четвёртом году полномасштабной войны, украинские военные зафиксировали свыше миллиона потерь со стороны российской армии — как убитых, так и раненых.

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По словам Зеленского, несмотря на столь высокую цену, российское руководство упорно продолжает боевые действия и игнорирует международные призывы, включая обращения бывшего президента США Дональда Трампа, к прекращению огня.

Президент подчеркнул, что подлинную угрозу для Кремля представляют санкции, особенно ограничение цен на российскую нефть, поскольку это бьёт по источникам финансирования войны и может вынудить Москву искать пути к миру.

"Если российская нефть будет продаваться не дороже 30 долларов за баррель, то Москва вдруг зазвучит миролюбиво", - уверен он.

/ инфографика: Главред

Кроме того, по его словам, негативно на России сказываются санкции в банковском секторе, дипломатическая изоляция, отсутствие приглашений на глобальные саммиты, а также расширение оборонного сотрудничества Украины с западными союзниками.

В завершение Зеленский добавил, что для российского руководства особенно чувствительными являются вопросы финансовой стабильности и международного имиджа.

Падение цен на нефть – последние новости по теме

Как сообщал Главред, после того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины против нескольких десятков стран, а государства ОПЕК повысили добычу нефти, ее стоимость упала.

Позже Трамп отозвал решение об огромных пошлинах, и ситуация несколько выровнялась. Сейчас нефть марки Brent стоит 64,28 дол. за баррель. Urals, которой торгует Россия, стоит 60,20 дол. за баррель.

Цены на нефть будут и в дальнейшем снижаться, однако к смене власти в стране-оккупанте России приведет, скорее, дворцовый переворот, чем экономические проблемы. Об этом на чате в Главреде рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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