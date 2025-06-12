У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном и обратились с важным призывом

Келлог призвал к пониманию ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, и заявил, что сравнивал президента Зеленского с Авраамом Линкольном.

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У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Кэллог сравнил Зеленского с Линкольном

Американцы не могут представить себя на месте украинцев

Война РФ против Украины будет иметь далеко идущие последствия

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог выразил поддержку усилиям Владимира Зеленского по установлению мира и отметил, что пытался донести это до Дональда Трампа.

Во время выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе Келлог рассказал, что говорил Трампу о том, что со времен Авраама Линкольна Америка не имела президента, который сделал бы то же, что и Зеленский.

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"Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что сделал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они столкнулись прямо сейчас на поле боя", - отметил спецпредставитель Трампа, передает Укринформ.

Он отметил, что американцы часто не осознают этого, потому что не пытаются представить себя на месте украинцев и не понимают, как трудно найти выход из такой ситуации.

Келлог призвал оценивать конфликт между Украиной и Россией с более широкой исторической перспективы, чтобы лучше осознать масштабы трагедии. Для примера Келлог вспомнил Гражданскую войну в США, которая унесла жизни более 750 тысяч человек и вызвала глубокий раскол в обществе.

"Я считаю, что в том, что сейчас происходит между Украиной и Россией, люди должны сделать шаг назад и посмотреть, каковы долгосрочные последствия этого для европейской безопасности, для глобальной безопасности и международной безопасности, какого рода послание мы посылаем не только для наших друзей и союзников, но и для наших противников. Это должно быть очень содержательное послание силы и единства. Важность этого я видел на месте, в Киеве, в самой Украине. По своей природе я остаюсь оптимистом", - отметил спецпредставитель США.

Келлог предупредил, что нынешняя война может иметь далеко идущие последствия, подобные тем, что пережила Великобритания после Первой мировой войны, когда страна потеряла значительную часть молодого поколения.

Спецпредставители Трампа по войне РФ против Украины / Инфографика: Главред

Заявления Кэллога по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что после анализа позиций Киева и Москвы по прекращению войны появились основания для осторожного оптимизма. По его словам, американская сторона ознакомилась с документами обеих сторон и пытается найти способ объединить их в общую договоренность.

Келлог также прокомментировал операцию СБУ "Паутина", в рамках которой 1 июня украинские беспилотники атаковали аэродромы стратегической авиации РФ. Он отметил, что это значительно повысило риск дальнейшей эскалации, чего Соединенные Штаты пытаются избежать.

На фоне российского массированного удара по Украине 6 июня дочь Келлога Меган Моббс эмоционально обратилась к отцу с реакцией на эти события.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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