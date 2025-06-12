"Я несокрушимый": первые кадры эмоциональных разговоров защитников с родными

Основное:
- После обмена украинские военные впервые поговорили с родными
- Защитники не сдержали слез, когда услышали голос самых близких
12 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Еще несколько десятков украинских защитников вернулись на родину и не смогли сдержать эмоции.
Госпогранслужба в Telegram опубликовала видео с первыми кадрами после обмена. На них один из Героев стоя на коленях, с украинским флагом на плечах на слезами на глазах звонит родным.
"Украина превыше всего, Вань! Я несокрушимый! Я люблю свою страну, я не продам ее ни за что. Я люблю Украину, я люблю вас, я люблю этих людей", - эмоционально говорит он.
Смотрите первые кадры после возвращения украинских защитников:
Другие освобожденные из плена украинцы также не могли сдержать слез во время телефонного звонка родным и радостно выкрикивали: "Украина превыше всего".
Возвращение из плена стало для еще одного защитника двойной радостью - его ждала не только долгожданная свобода. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Я уже дома, в Украине. Не волнуйся. Все будет прекрасно. Кто у нас там, кстати?", - сказал в трубку Герой.
Только что освобожденный из плена военный узнал о рождении сына Артура. Когда он это услышал от любимого человека - не смог сдержать слез.
Обмен пленными - последние новости
Напомним, Главред писал, что Украина и Россия провели новый масштабный обмен военнопленными. 9 июня в Украину в рамках обмена вернулись раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.
10 июня Украина и Россия провели новый обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Состоялся первый этап возвращения из российского плена украинских воинов, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в срочной медицинской помощи. Это значимый гуманитарный шаг.
Впоследствии в ГУР сообщили, что Украина сознательно воздерживается от обнародования количества защитников, которых удалось вернуть из российского плена в рамках обменов. Причина - безопасность самих обменов и угроза срыва договоренностей из-за публичной активности.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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